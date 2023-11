Taux de chômage stables dans le Jura bernois et Bienne

Taux de chômage inchangé dans le Jura bernois et à Bienne. Les autorités bernoises ont communiqué ce mardi les statistiques concernant l’emploi dans le canton à fin octobre. Le taux de chômage est resté stable dans les arrondissements du Jura bernois et de Bienne par rapport au mois de septembre, s’établissant à respectivement 2,4 et 2,8%.

Légère hausse dans le canton

Au niveau cantonal, on constate une légère hausse du taux de chômage, passant de 1,3 à 1,4% entre septembre et octobre. Ainsi, ce sont 7'842 chômeurs qui ont été recensés fin octobre, soit 386 de plus qu’au mois précédent. Cette hausse s’explique principalement par les effets de l’intersaison touristiques. Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de la construction sont particulièrement touchés. /comm-the