Le chômage en légère hausse dans le Jura bernois et Bienne

Légère hausse du taux de chômage dans le Jura bernois et Bienne en septembre. Il a progressé de 0,1 point par rapport au mois précédent dans les deux arrondissements administratifs pour s’établir respectivement à 2,4 et 2,8%. Le nombre de chômeurs s’est ainsi établit à 647 personnes dans le Jura bernois et 1'443 à Bienne, précisent les autorités cantonales dans un communiqué vendredi.





Stabilité dans le canton



Le taux de chômage est resté stable à 1,3% dans le canton de Berne. Les autorités notent toutefois une hausse dans le commerce de gros et de détail, ainsi que dans le secteur de la construction. Sept arrondissements administratifs sur dix ont connu une légère hausse du nombre de chômeurs en septembre.

Au niveau national, le taux de chômage est resté inchangé à 2%. /comm-gtr