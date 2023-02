La Croisée des Loisirs de Delémont en vente

Le patron de la Croisée des Loisirs note que cet investissement « serait bien pour le centre, pour la région et pour le canton ». Il relève également que regrouper tous les différents petits centres, qui marchent bien dans le Jura, serait bénéfique pour tous. L’un des investisseurs intéressés a des racines jurassiennes mais n’habite plus dans la région.



Pour Guy Rossé, il est important que la Croisée garde son identité, à savoir un lieu qui mixte sport, loisirs et restauration. « Si on peut garder ça, on le gardera. Si on ne peut pas… à 80 ans, je devrai peut-être prendre une décision », ironise le patron de la Croisée des Loisirs.