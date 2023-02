L’histoire pour faire exister le Jura bernois et Bienne à l’extérieur

La région du Jura bernois et de Bienne n’est pas toujours comprise et reconnue à sa juste valeur à l’échelle de la Romandie et au-delà. C’est le constat posé par plusieurs citoyens de la région. Ils ont fondé l’automne dernier le Groupe d’histoire du Jura bernois et de Bienne. Son but : favoriser la connaissance et la reconnaissance du passé de la région, par la recherche, la diffusion d’informations et de documentations historiques ainsi que la transmission de la connaissance de l’histoire de la région.