Le Jura bernois, désert de vie nocturne ?

Les discothèques de villages : un concept qui a longtemps cartonné dans la région et qui réveillera chez certains un sentiment de nostalgie. D’autant qu’il n’existe aujourd’hui plus de discothèque dans le Jura bernois. Comment en est-on arrivé là ? L’énième tentative de réouverture du Perroquet n’aura pas duré à Reconvilier. A St-Imier, le Central a fermé ses portes il y a quelques années déjà. Et que dire de Moutier où les fêtards se souviennent encore du Help, de la Suite, du Legend, ou encore du Giardino. Les folles années 2000 et 2010 semblent bien lointaines. Frédéric Bregnard, qui a géré le Perroquet de 2005 à 2009, dresse un constat plutôt amer. « Aujourd’hui, les jeunes veulent du Tomorrowland ou sortir dans les grandes villes. »