Le canton de Berne satisfait de l’aide fédérale en faveur des projets de transport

Les projets d’agglomération de la 4e génération ont été validés par le Conseil fédéral ce mercredi. La Confédération cofinancera notamment d’importants projets de transport liés au développement urbain dans le canton de Berne et la région. Une annonce qui réjouit le Conseil-exécutif dans un communiqué ce mercredi. Au total, la Confédération cofinancera quelque 143 projets de transport à hauteur d’environ 168,62 millions de francs sur la période allant de 2024 à 2028.





Des aides qui concernent la région

Dans les cinq agglomérations bernoises, la Confédération participera au financement de projets de transport importants, mais de moindre envergure, en faveur des piétons et des cyclistes. Elle allouera des fonds à l’électrification du trafic de bus des Transports Publics Biennois et d’autres entreprises dans le canton. Les autorités fédérales verseront aussi des subventions pour la passerelle pour piétons et cyclistes aménagé au-dessus de l’A6 à Brügg.

A noter que le Conseil fédéral soutient quatre mesures de transport supplémentaires dans le canton dont les mesures de modération du trafic dans le quartier de Mâche à Bienne. En revanche, les autorités bernoises déplorent que le Conseil fédéral n’ait pas retenu d’importantes mesures de transport proposées par le canton, comme le réaménagement du quai du Bas à Bienne. Ainsi, aucun moyen ne peut actuellement être prélevé en faveur de ces mesures sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). /comm-sbo