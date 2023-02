Il vibre la guitare, de rien à tout 

La guitare, il la pratique depuis plus d’un demi-siècle. Mais bien au-delà de son talent de musicien, Rolf Perreten fabrique lui-même des instruments. Dans son atelier situé en vieille ville de Moutier, l’ex-ramoneur devenu gardien de prison façonne en ce moment ce qui devrait être sa vingtième guitare, une huit cordes dont il attend beaucoup. Luthier autodidacte, véritable touche à tout, il se souvient de ces moments fatidiques, quand l’objet est enfin prêt, après des mois de labeur. « On ne sait jamais si ça sonne ou non. On est beaucoup dans l’émotion », sourit-il.