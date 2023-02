L'initiative biennoise Climat urbain a abouti

Pari tenu pour les onze organisations membres du comité de soutien à l'initiative communale Climat urbain. Ces dernières ont déposé vendredi à la Chancellerie biennoise plus de 2'300 signatures en faveur de ce texte. Il vise à transformer 10% des routes publiques de la ville en 10 ans pour aménager des espaces verts et favoriser les mobilités durables. Soutenue par des partis (Verts, PEV, PS, PSR, JUSO, Passerelle) et des associations (WWF, Pro Velo Bienne, Mobilité piétonne du canton de Berne ou encore actif-trafiC), l'initiative veut permettre à la cité seelandaise de disposer d'un outil qui lui permettra de s'adapter aux changements climatiques. Bienne est la neuvième ville en Suisse où l'initiative Climat urbain est déposée. /comm-oza