Valérie Borruat : « La vie des Ukrainiens s’est arrêtée le 24 février »

Valérie Borruat partage sa maison avec trois réfugiées ukrainiennes depuis le printemps dernier. Un lien très fort s'est tissé au fil des mois. « Je me considère comme leur maman et grand-maman » confie-t-elle. Les jeunes ukrainiennes n’ont pas souhaité témoigner au micro d'RJB en raison de leur inconfort en français mais aussi parce que cette période s’avère particulièrement traumatisante pour elles, qui ne rêvent que de retrouver leurs familles, leur pays et leur emploi. /cro-nme