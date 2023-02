Une coprésidence pour la Fête des Saisons

La Fête des Saisons de Tavannes reviendra pour une 65e édition du 18 au 20 août. L'assemblée générale de la manifestation s'est tenue récemment. Elle a été l'occasion d'accepter deux nouvelles sociétés, à savoir le Tennis-Club Tavannes - qui fait son retour - et le Jodlerklub Jurarösli Moutier. Une seule démission est à déplorer, celle du Club des accordéonistes de Tavannes. C'est du côté du comité que les principaux changements sont à observer. En plus du président Jonathan Hirt, six personnes ont en effet annoncé leur départ. Pour la présidence, deux femmes ont été nommées pour reprendre le flambeau, à savoir Charlotte Dell'Anna et Morgane Hirt. Les autres nouveaux venus au comité sont Aurélie Acebo (responsable corso), Laura Dell'Anna (sponsoring), Lina Oppliger (médias et animation), Kévin Carnal (site internet et médias) et Stéphane Fellrath (infrastructures, forains et électricité). Cédric Schneider (vice-président), Camille Jeanrenaud (secrétaire), Salomé Scheidegger (jury corso) ainsi qu'Evelyne Grillon et Myriam Scarascia (intendance) ont accepté de rempiler. A noter que le corso de l'édition 2023 aura pour thème les mythes et les légendes. /comm-oza