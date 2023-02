Quatre jeunes artistes hip-hop sous l’objectif d’un réalisateur biennois

Elles s’appellent Kosmo, Baby Volcano, KT Gorique et Zoée. Elles viennent de Neuchâtel, du Jura, du Valais et de la campagne vaudoise. Leur objectif : s’imposer dans le milieu du hip-hop, chacune dans son art respectif.

Le quotidien de ces quatre jeunes femmes a été documenté par le Biennois Julien Grindat dans le cadre de « Fly Girls, les voix féminies du hip-hop en Suisse ». Ce documentaire d’une cinquantaine de minutes a été présenté vendredi en avant-première à Bienne. Il se donne pour but de casser les codes en démontrant que le milieu du hip-hop n’est pas plus masculin et macho que le reste de la société. De tout temps, les femmes ont eu leur mot à dire dans ce monde et l’expression « Fly Girls », dans le titre, le prouve bien. Julien Grindat :