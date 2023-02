Une conduite d’eau a sauté à Péry

Certains l’ont constaté à Péry : il n’y a plus d’eau. Des habitants s’en sont inquiétés ce samedi matin sur les réseaux sociaux. La faute à une conduite d’eau qui a sauté, explique le fontainier communal. Contacté, Romain Evalet indique que la situation concerne le secteur du restaurant du Jura. Il précise que la cause n'est pas encore connue et ajoute que la situation devrait être réglée d’ici « une à deux heures ». /amo