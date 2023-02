En finir avec le « stress urbain »

Le stress urbain comme phénomène explicatif

Marc Winz, assistant doctorant de l’UniNE et chercheur pour ce projet, évoque le « stress urbain » pour expliquer le développement de psychoses en ville. Si le phénomène gagnerait encore à être clairement défini, les chercheurs ont d’ores et déjà pu identifier certains déclencheurs. En effet, les patients participants à l’étude ont évoqué des « stimulations sensorielles ou visuelles excessives » ou encore des « rues trop étroites où l’on se sent constamment observé » comme sources de mal-être en ville. Les chercheurs évoquent quant à eux des lieux comme les cafés ou les musées comme étant des « îlots de conforts » dont l'accès parfois difficile doit être facilité aux personnes atteintes de psychoses.