Dans les dossiers : « La solidarité est l’affaire de chacun », selon Terre des hommes

Des oranges pour le droit des enfants, tel est le credo de Terre des hommes. L’organisation suisse d’aide à l’enfance tiendra sa traditionnelle vente d’oranges dans la région vendredi et samedi. Inégalités, guerres, catastrophes naturelles : les crises se multiplient dans le monde et les besoins en ressources matérielles et financières augmentent.

Dans le cadre du conflit ukrainien, Terre des hommes se targue d’avoir été réactif. « Rapidement, des équipes mobiles se sont déplacées autour de l’Ukraine, en Moldavie, en Roumanie et en Hongrie », s’est réjouie Chantal Rey, présidente du groupe bénévole Bienne/Jura bernois. Les opérations consistent principalement en l’aménagement d’endroits calmes pour permettre aux enfants de jouer et de s’épanouir malgré la guerre.