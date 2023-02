Bienne n’échappe pas à la hausse des loyers

Les locataires ont payé 370 francs de trop chaque mois de 2021 à leur bailleur. C’est ce qu’affirmait l’ASLOCA dans un communiqué publié il y a une semaine. L’association de défense des locataires s’inquiète pour ses membres confrontés à des loyers qui explosent, au manque de logements à un prix abordable, à une augmentation des tarifs de l’énergie et la hausse des taux d’intérêt de référence. Elle a présenté un catalogue de revendications. Elle demande notamment d’accélérer la création de logements d’utilité publique et d’introduire un droit de préemption des communes et des cantons sur les immeubles privés.

Selon Marie Moeschler, la vice-présidente du comité ASLOCA Bienne Seeland, la ville n’est pas épargnée par la tendance, même si la situation immobilière y est moins tendue que dans d’autres grandes villes. Elle évoque notamment des loyers de 1'500 francs et plus pour des appartements neufs de 2,5 pièces.