Pas de fusion entre les paroisses de Corgémont-Cortébert et Sonceboz-Sombeval

Les paroisses de Corgémont-Cortébert et de Sonceboz-Sombeval ne fusionneront pas. Des assemblées extraordinaires avaient été convoquées mardi soir pour se pencher sur le contrat de fusion et le règlement d’organisation de la future entité. Du côté de Corgémont, la proposition a été acceptée à l’unanimité des 18 voix. Mais à Sonceboz, la majorité des ayants-droit ont refusé ce rapprochement (neuf voix contre, deux pour et deux abstentions).

Le processus n’ira donc pas à son terme et il n’est pour l’heure pas question de relancer ce processus de fusion, expliquent les responsables. /comm-amo