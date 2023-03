Subvention quadriennale pour le fOrum culture

Le gouvernement bernois demande au Grand Conseil d’avaliser une subvention annuelle de 475 000 francs en faveur du fOrum culture pour la période 2024-2027. Cette contribution annuelle est entièrement prélevée sur l’enveloppe financière du Conseil du Jura bernois. Le fOrum culture est notamment chargé de promouvoir la création artistique et de mettre en commun les moyens logistiques pour les arts de la scène. Il joue également un rôle important en termes de médiation culturelle. Conçu en complémentarité avec le Théâtre Nebia à Bienne et le Théâtre du Jura à Delémont, il gère aussi un agenda culturel couvrant les événements du Jura bernois, de Bienne ainsi que des cantons du Jura et de Neuchâtel. Le contrat de prestations avec le fOrum culture est conclu par le Conseil du Jura bernois. /comm-ami