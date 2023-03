Repenser la Maison prévôtoise

C'est un bâtiment bien connu à Moutier. Un lieu de vie et d'activité notamment fréquenté par les jeunes, ceci depuis des décennies. La Maison prévôtoise abrite désormais le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC), créé en 2014. Des locaux sont aussi occupés par une psychomotricienne, une garderie, un club d'échecs. Ils accueillent aussi des cours d'aromathérapie,de yoga ou de musique. « Ce que l’on constate, c’est que les locaux sont sous-occupés », explique Qendresa Latifi, animatrice au SeJAC. C'est pour réfléchir à l'usage et à l'aménagement du bâtiment qu'un processus participatif a été lancé. Son nom : « Prévôlution ». Vendredi matin, dans les locaux du SeJAC, plusieurs membres du groupe de travail ont présenté le processus, qui connaîtra son principal développement ce mois de mars avec l'organisation de trois ateliers. Le premier, prévu le 9 mars à 19h à la Maison prévôtoise, permettra de critiquer l'affectation actuelle du bâtiment. Le second aura lieu le 14 mars à 19h au Musée jurassien des Arts et sera l'occasion de rêver la Maison prévôtoise idéale. Enfin, les participants se retrouveront le 22 mars, toujours à 19h, à la Sociét'halle. Une dernière séance « retour sur terre » lors de laquelle seront définies les propositions réalistes.





Un processus « le plus inclusif possible »

La démarche participative « Prévôlution » s'adresse à toute la population de Moutier. Le groupe de travail vise toutefois particulièrement les personnes habituellement éloignées des processus démocratiques, par exemple celles et ceux qui ne bénéficient pas encore du droit de vote au niveau communal. « Nous voulons le processus le plus inclusif possible », ajoute Qendresa Latifi.