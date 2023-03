Le Festival du Film Vert s’égraine sur la région

Le Festival du Film Vert plante sa graine aux quatre coins de la région. La 18e édition de la manifestation démarre ce samedi dans 90 lieux et 5 pays. Plus de 60 films, pour plus de 300 projections, sur l’écologie, la nature et le développement durable sont diffusés jusqu’au 9 avril sur le thème de l’espoir. Le FFV, c’est aussi de nombreux invités, des ateliers et différentes activités autour de l’écologie notamment.





Ça prend à Bévilard et St-Imier

Pour le festival, comme dans le jardinage, certaines graines prennent, d’autres pas et chaque année, il faut replanter. Ainsi, le cinéma de La Neuveville fait une pause, alors que celui Porrentruy arrête tout simplement. Le cinéma Espace noir à St-Imier et le Palace de Bévilard participent, eux, pour la première fois. « C’est comme ça dans les structures bénévoles, ça fluctue », explique le directeur du FFV qui que le but est justement de décentrer. Nicolas Guignard espère aussi qu’une équipe de Bienne vienne s’implanter dans le terreau du festival qui n’y est pas encore présent. Environ 20'000 spectateurs sont attendus pour cette édition.

Ainsi, Espace noir proposera deux films pour une dizaine de projections dès jeudi. Au Palace, des projections auront lieu du 22 au 26 mars. Le 25, des ateliers pour confectionner des produits et des foodtrucks seront proposés sur place.





Plusieurs prix remis

Le film Les gardiens du climat, d’Erik Fretel, reçoit le Prix Albert Schweitzer à Yverdon-les-Bains, lors de la cérémonie d’ouverture du Festival. Le Prix Jouvence récompense le film Etat de nécessité, de Stéphane Goël. Enfin, le film coup de cœur 2023 du comité de sélection de l’organisation est Rewild, d’Alexis Breton.

Retrouvez tout le programme 2023 en lien sur le site du FFV. /lbe