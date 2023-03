Dix étalons approuvés à Avenches

Dix étalons franches-montagnes ont été sélectionnés samedi lors de la finale du Test en station, à Avenches. Le cheval qui a obtenu le meilleur score s'appelle Nexus et appartient à Pierre Koller, de Bellelay. Au total, seize chevaux concouraient cette année, mais six d'entre eux ont échoué lors de l'approbation des futurs reproducteurs de la race. Pauline Queloz, gérante de la Fédération suisse du Franches-Montagnes (FSFM), tire un bilan positif de ce test en station et de cette finale, qui a attiré 2'000 visiteurs. Cela dit, elle estime que 2023 n'est pas la meilleure cuvée : « A part les deux premiers, les candidats étaient cette année dans une certaine moyenne sans être vraiment des cracks. Vu les calculs effectués lors du test, ça a coûté la place à six étalons. »