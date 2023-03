Dernier moment pour remplir sa déclaration d’impôts

La déclaration d’impôt 2022 doit être déposée le 15 mars au plus tard dans le canton de Berne. Elle peut maintenant être remplie et validée entièrement par voie électronique, sur TaxMe online avec BE-Login. Il n’est donc plus nécessaire d’imprimer la feuille de déclaration de validation, de la signer et de l’envoyer par la poste. Les justificatifs requis peuvent être téléversés en ligne lors de l’établissement de la déclaration, y compris avec un smartphone.

À noter que la date-limite est fixée au 15 mai pour les personnes exerçant une activité indépendante, pour les agricultrices et les agriculteurs ainsi que pour les contribuables ayant des parts dans une communauté d’héritiers ou de copropriétaires ou dans une société simple, en nom collectif ou en commandite. /comm-ami