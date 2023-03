Des bovins au cœur des négociations à Saignelégier

Environ 80 bovins sont au centre de l’attention et des convoitises à Saignelégier. Un marché de bétail s’est tenu ce lundi matin à la Halle-Cantine. Il a attiré une quarantaine d’éleveurs et d’acheteurs venus marchander. Ces rendez-vous sont sous pression dans le Jura puisque, dans son plan d’équilibre 22-26, le Gouvernement cantonal entend supprimer les subventions accordées pour leur organisation. Mais le Parlement a contré l’exécutif en maintenant au budget 2023 les aides d’environ un demi-million de francs. Cette décision soulage Vincent Veya. Selon l’éleveur établi aux Cerlatez, les marchés de bétail détiennent plusieurs qualités. « On peut montrer nos bêtes à plusieurs marchands et si on ne s’entend pas sur un prix, on peut toujours ramener nos animaux à la maison. Et là, on peut aussi connaître directement leur poids », affirme-t-il.