Les radios du groupe BNJ montent le son

Six jours, six artistes et six concerts : c’est le programme du Showcase. L’émission met à l’honneur la musique en direct et des artistes suisses. Les concerts sont précédés d’interviews. Ils seront évidemment diffusés à la radio, mais aussi sur les sites respectifs ainsi que sur les pages des réseaux sociaux. Ces rendez-vous proposés par les radios du groupe BNJ permettent de donner de la visibilité aux artistes en cette fin d’hiver.

Les concerts sont diffusés du 20 au 25 mars à 18h30. Certains sont également diffusés dans les salles de cinéma. /comm-jad-aju





Programme de la semaine (chaque soir dès 18h30) :

· Lundi 20 mars : Stephan Eicher – Diffusé chez Cinepel, Cinevital et Cinemont

· Mardi 21 mars : Maryne

· Mercredi 22 mars : Baron.e

· Jeudi 23 mars : Stéphane

· Vendredi 24 mars : Afra Kane

· Samedi 25 mars : Baby Volcano – Diffusé chez Cinemont