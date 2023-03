Une affaire de coups de feu devant la justice jurassienne

La justice jurassienne se penche sur une affaire de coups de feu entre bandes rivales. Les faits s’étaient produits en février 2021 à Delémont, à proximité de la station-essence de la route de Bâle. Un homme avait été blessé au dos. Trois prévenus comparaissent à partir de ce lundi matin devant le Tribunal pénal, à Porrentruy. Deux d’entre eux doivent notamment répondre de tentative d’assassinat.

La nuit du 27 au 28 février 2021 a constitué le point culminant de plusieurs mois d’altercations entre les deux groupes. Selon l’acte d’accusation, la bande qui comprenait notamment les prévenus a, ce soir-là, effectué des tours en voiture pour repérer le groupe de plaignants. Les quatre passagers du véhicule ont retrouvé leurs rivaux vers 3h du matin. Ceux-ci marchaient le long de la route de Bâle. Après avoir fait demi-tour, la voiture est revenue à leur niveau. C’est alors que le passager a baissé sa vitre, sorti son arme à feu et tiré à au moins cinq reprises, d’abord sur le groupe puis en visant plus particulièrement l’un de ses membres. Ce dernier a reçu un projectile dans le bas du dos. Il a dû se faire opérer deux fois et a notamment souffert de troubles de stress post-traumatique. Sa convalescence a nécessité six mois d’incapacité de travail totale et partielle.

Dans l’acte d’accusation, le Ministère public considère le tireur et le conducteur comme coauteurs et demande de retenir la tentative d’assassinat à leur encontre. Un troisième passager du véhicule est accusé de complicité. Le quatrième était mineur au moment des faits. /alr