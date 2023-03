De lourdes peines requises dans l’affaire des coups de feu

Le Ministère public a requis de lourdes peines à l’encontre des trois jeunes hommes qui comparaissent depuis lundi devant la justice jurassienne. Le procureur, Laurent Crevoisier, a réclamé mardi matin entre 9 et 14 ans de prison pour les membres de ce groupe impliqués dans des coups de feu tirés sur une bande rivale. Les faits s’étaient produits en février 2021 à Delémont et avaient fait un blessé. Le procureur a finalement demandé au Tribunal pénal de retenir la tentative d’assassinat pour les trois prévenus.





Une vengeance planifiée

Un coup de poing a tout accéléré entre ses deux bandes rivales dont les relations n’ont jamais été au beau fixe. Mauvais regards, doigts d’honneur ou encore tentatives de shoots en voiture ont précédé les évènements du 28 février 2021. Le procureur a expliqué que le jeune blessé par balles avait, quelques heures auparavant, asséné un coup de poing à un ami des prévenus. Un plan a alors été mis en place pour le venger, selon Laurent Crevoisier. Les prévenus ont traqué les plaignants pendant plusieurs heures en voiture avant que l’un d’eux leur tire dessus à cinq reprises lorsque le véhicule est passé à leur hauteur le long de la route de Bâle.





De nombreux mensonges

Le procureur a insisté sur la crédibilité plus que limitée des trois prévenus qui ont menti à de nombreuses reprises et admis leur implication que lorsqu’ils étaient acculés. Selon Laurent Crevoisier, le tireur avait l’arme sur lui et même une cagoule pour ne pas être reconnu. Mais d’après le représentant du Ministère public, les autres ne pouvaient pas ignorer ce qui se préparait et y étaient même parties prenantes. Les trois prévenus ont, par ailleurs, échangé de nombreux messages après les faits pour se mettre d’accord sur une version commune.

Le Ministère public a ainsi requis 14 ans de prison à l’encontre du tireur, 12 ans pour le chauffeur et 9 ans pour le passager arrière.

L’audience se poursuit jusqu’à mercredi avec les plaidoiries des sept avocats des parties plaignantes et de la défense. /alr