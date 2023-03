L’origine des personnes péjore l’accès au logement

Une étude pointe du doigt le racisme dans le milieu immobilier. L’Office fédéral du logement a co-financé une recherche menée par les Universités de Neuchâtel, Lausanne et Genève. Son objectif : déterminer si les personnes qui portent un nom étranger ont davantage de difficultés à trouver un appartement ou une maison. Les auteurs de l’étude ont envoyé 11'000 demandes « fictives » de visite auprès de 5'700 bailleurs, gérances et propriétaires, dans toute la Suisse. Les noms utilisés étaient suisses, italiens, français, allemands, turcs et kosovars. Relayé par Le Temps le mois dernier, le rapport souligne que les discriminations sont avérées pour les personnes racisées. L’un des co-auteurs de la recherche et maître d’enseignement à l’Université de Neuchâtel, Didier Ruedin, précise « que les noms turcs et kosovars sont discriminés ». Ces personnes doivent fournir 30% d’efforts supplémentaires pour dénicher un logement. « Ce problème n’a en revanche pas été observé avec les autres origines », souligne Didier Ruedin.