Moutier : le vote sur le budget menacé ?

Cet incident pourrait donc avoir des conséquences sur la validité de la votation. Un timing plutôt embarrassant car le temps presse. Moutier n’a toujours pas de budget 2023. Jusqu’à aujourd’hui, seules les dépenses essentielles sont autorisées. Surtout, les autorités ont jusqu’au mois de juin, dernier délai, pour proposer un budget dans les chiffres noirs, ceci indépendamment du résultat du vote du 12 mars et donc de l’augmentation ou non de la quotité d’impôts d’un dixième de point.





La crainte d'un vote serré

La grande question sera de savoir si l’écart le 12 mars sera jugé suffisant pour dissuader des citoyens de déposer un recours. C'est bien là le problème : rares sont ceux qui prévoient un score net, la question du budget - et surtout la hausse des impôts - faisant beaucoup parler en ville. Dans le pire des scénarios, la votation devra être répétée. Mais les délais sont courts. La Municipalité de Moutier pourra-t-elle bénéficier d’une dérogation le cas échéant et repousser la publication de son budget ? La question a été posée à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne. En attente de sa réponse, un constat s'impose déjà : cet acte de vandalisme, léger par le geste, pourrait avoir des conséquences bien plus lourdes.

A noter que les personnes qui auraient voté le week-end dernier peuvent obtenir un duplicata auprès de l’administration prévôtoise. /oza