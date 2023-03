Perpétuer la Journée du bilinguisme

Même son de cloche chez le député Korab Rashiti, membre de l’UDC également. Ce dernier a souligné l’immense importance du bilinguisme, mais il estime que chacun peut et doit agir de manière libre et spontanée. L’UDC n'est toutefois pas unanime sur ce point comme le prouve le député alémanique Samuel Krähenbühl. « On a parlé de beaucoup d’argent aujourd’hui. Cette motion, qui soutient le bilinguisme, coûtera très peu au canton. »