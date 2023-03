Une bande dessinée comme une déclaration d’amour au dessin et à l’art d’observer le monde… L’auteur-illustrateur bruntrutain Simon Beuret a sorti sa première BD vendredi dernier aux éditions Atrabile. A 31 ans, il présente « Eye contact », l’histoire d’un homme qui observe et croque sur le vif des passants ou des scènes, sans jamais croiser le regard de l’autre pour ne pas se faire repérer. « Le dessin est un très bon moyen d’ouvrir les yeux. Le fait d’avoir un carnet de croquis sur moi me rend vraiment beaucoup plus attentif à ce qui m’entoure », explique Simon Beuret. Dans la fiction, le personnage principal se fait repérer par une jeune femme qu’il dessine. Elle le prendra à son tour en filature, un thème majeur dans la BD. Pour se familiariser avec cette technique, Simon Beuret s’est entretenu avec des détectives privés, « des gens qui doivent voir sans être vus et c’était aussi mon cas pour créer cette fiction », explique-t-il. /mmi