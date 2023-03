Le loup inquiète l'agriculture régionale

On le soupçonnait depuis quelques temps. Le loup est bel et bien de retour dans le Jura bernois. Deux traces avaient été identifiées mi-décembre entre Frinvillier et Péry: on dispose désormais d’une preuve photographique datée de février et localisle aux Prés-d'Orvin, selon une publication duJournal du Jura. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais les inquiétudes n’en sont que renforcées dans les milieux agricoles. Le président de la Fédération des éleveurs bovins du Jura bernois les a relayés jeudi matin. Claude-François Monnat. « C’est une crainte. On nous parle de loup solitaire, mais nous ne sommes pas à l’abri de l’apparition de meutes. Cela va devenir compliqué si nous devons rentrer nos bêtes tous les soirs ou instaurer des gardes. Il faut une régulation. »