Les plus beaux taureaux de l’Arc jurassien étaient à Tavannes

Une plateforme sociale et commerciale

Outre les enjeux liés à l’aspect compétitif, ce concours permet aussi de réunir de nombreux professionnels de la branche de se retrouver et de créer des liens, explique Claude-François Monnet. De tels moments sont de plus en plus rares, reconnaît le président de la Fédération d’élevage bovin du Jura bernois. Ils permettent également aux éleveurs d’échanger sur des thèmes d’actualité : « On parle de politique, du loup, d’élevage ou on prend des nouvelles de personnes que l’on n’a pas vu depuis longtemps », détaille-t-il.

Mais ce qui motive également de se retrouver pour ce moment, c’est la possibilité de réaliser des affaires. Car en 2023 encore, des ventes se réalisent toujours lors de ces concours. Claude-François Monnet reconnaît toutefois qu’internet a pris une certaine place dans le commerce d’animaux mais il estime que rien ne vaut une rencontre physique.