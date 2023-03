Un nouveau pilier en science politique à l’Université de Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel proposera un pilier science politique dès la rentrée d’automne 2023. Les étudiants qui se lancent dans un Bachelor en lettres et sciences humaines pourront l’intégrer à leur programme d’étude, annonce l’UniNE jeudi. Les étudiants devront compléter des modules obligatoires durant les deux premières années d’études, puis choisiront parmi un large éventail de cours et séminaires de spécialisations optionnels lors des deuxième et troisième années.

Les enseignements de ce pilier ont pour objectifs « d’affirmer la singularité de la science politique, tout en reconnaissant ses liens étroits avec les autres sciences humaines et sociales », détaille l’institution. La formation s’adresse en premier lieu aux étudiants qui s’intéressent à la fonction publique, aux ONG et organisations internationales, aux relations publiques et politiques, ainsi qu'à la communication et les médias. /comm-jad