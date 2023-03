La population francophone se renforce à Bienne

Des chiffres réjouissants selon le Forum du Bilinguisme. « Statistiquement, les francophones se renforcent, et ce, depuis de nombreuses années », remarque la directrice de la fondation Virginie Borel. Malgré tout, il reste des efforts à faire en matière de parité dans les deux langues à Bienne. « Si on ne fait plus rien, nous retomberons dans les travers ».