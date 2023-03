Du sirop pour entrer dans le monde de l’entreprenariat

Une première expérience dans le monde de l’entreprenariat pour des jeunes de la région. Plusieurs élèves du Gymnase de Bienne participent au programme YES, pour Young Entreprise Switzerland. Pendant une année, ils créent puis gèrent une mini-entreprise. L’une d’elle s’appelle Ambrosia. Basée à Tavannes, elle émane de cinq jeunes, âgés de 16 à 17 ans. Elle propose des sirops faits à base de thé. Et les gymnasiens ne doivent pas uniquement produire et vendre leurs sirops, ils doivent également gérer les statuts, le business plan, les finances et le marketing de leur mini-entreprise.