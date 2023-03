Projet de géothermie à Macolin : les camions sont prêts à vibrer

La nature ne devrait pas non plus être trop inquiétée par ces vibrations du sol. Les effets seront les mêmes que pour les humains, explique Marius Gruber. Le chef de projet rappelle qu’il y a des normes strictes au niveau national avec une intensité maximale de vibration qui est définie. « Nous on doit surveiller cette intensité de la vibration et puis quand on arrive proche de ce seuil, qui définit la limite, on doit arrêter la vibration », explique-t-il.





Des secousses pas si fortes que ça

Ce samedi matin, deux camions vibrateurs étaient présentés à la population à Macolin et des démonstrations ont été réalisées. Lydiane Guenat a assisté à l’une d’elle avec Marius Gruber :