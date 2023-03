Ecole secondaire de la Couronne prévôtoise : un petit non à un nouveau site

Les citoyens des communes de la Couronne prévôtoise refusent de peu la création d'un nouveau site à Grandval pour les écoliers du secondaire, lorsque Moutier rejoindra le canton du Jura en 2026. Lors d'un vote de principe ce dimanche, 528 non sont sortis des urnes contre 524 oui. Dans le détail, Perrefitte a refusé la création d’un nouveau site à Grandval par 119 non contre 64 oui. Belprahon dit également largement non par 108 voix contre 58. Enfin, Crémines refuse aussi le projet Grandval avec 115 non et 97 oui. Corcelles a accepté par 53 oui et 44 non. Score plus clair à Eschert où 110 oui sont sortis des urnes contre 40 non. Grandval a accepté avec 80 oui et 78 non. Roches a également dit oui par 40 voix contre 20. Finalement Elay voudrait aussi un nouveau site à Grandval avec 22 oui contre 4 non. /lyg-oza

Développement suit.