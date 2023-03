Dans les dossiers : le GIEC en conclave dans l'Oberland bernois

Interlaken sera toute cette semaine le lieu de rendez-vous d'un panel de scientifiques actifs dans le domaine de l'environnement. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, tient jusqu'à vendredi sa 58e session. Cette conférence réunit des spécialistes du monde entier. Leur but : développer une synthèse du 6e rapport d'évaluation de l'évolution du climat réalisé par le GIEC et terminé l'an dernier. Ces dernières années, les experts ont publié plusieurs documents et il s'agit maintenant de les synthétiser. Pour évoquer cette session, nous nous sommes entretenus avec Sonia Seneviratne, professeur en climatologie à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et l'une des principales auteures du 6e rapport du GIEC. Elle revient sur l’importance de cette session et commence par nous évoquer qui y prend part.