Plateau de Diesse cherche de l’eau

De l’eau encore plus locale pour Plateau de Diesse. Le syndicat d’alimentation en eau de la région prévoit de forer un nouveau puits. L’ancien est à l’arrêt depuis 10 ans. Sa rénovation aurait coûté quelque 120'000 francs. Le hic, c’est que le trou n’est pas droit.

Le Syndicat pour l’alimentation en eau de Plateau de Diesse, le SED, a estimé plus judicieux d’en forer un nouveau à proximité. Il devrait être plus profond. Le président du syndicat, Frédéric Racine, espérait pouvoir commencer les travaux à l’automne dernier. Il faudra attendre sans doute 2024 avant que l’eau du nouveau puits sorte des robinets des consommateurs. Les tractations avec le canton sont un peu plus compliquées que ce qu’avait prévu Frédéric Racine.