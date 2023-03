Bienne-Seeland-Jura bernois culture accepte les contrats de prestations 2024-2027

Les subventions d’exploitation négociées avec les institutions culturelles sont en hausse de 2% par rapport à l’exercice 2020-2023. Elles s’élèvent à 18,596 millions de francs. Ces chiffres ont été dévoilés à l’issue de l’assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) le 7 mars à La Neuveville. Avec 68 communes présentes et plus de 80 participants, un record de participation a été atteint, rapporte le communiqué paru ce lundi.

Le Centre Albert Anker et le KartellCulture ont été reconnus d’importance régionale et pourront ainsi rejoindre les 24 institutions qui profiteront du soutien de la BSJB Culture pour la période contractuelle 2024 - 2027. La totalité des contrats de prestation des institutions a été acceptée à une large majorité. Ces contrats doivent encore être validés par le Canton et les communes-sièges de la BSJB.





Nouvelle présidence

Le conseiller communal de La Neuveville Aurèle Louis et la conseillère communale d’Orpond Sabine Rusca ont été respectivement élus à la présidence et à la vice-présidence du comité directeur de BSJB Culture. Cinq membres ont été nouvellement élus, deux ont été réélus et cinq sont démissionnaires.

Par ailleurs, les comptes 2021 et les budgets 2023-2024 ont été approuvés sans opposition. /comm-jad