L’ESBV fêtera ses 150 ans

Le comité d’organisation espère ainsi attirer le plus de monde possible et invite les personnes concernées à se manifester. Pour ce faire, il faut envoyer un courriel à l’adresse : adresses150@esbv.info. Le mail doit contenir les informations suivantes : prénom et nom actuel (+ nom de célibataire, si celui-ci a changé), l’adresse actuelle, l’adresse électronique et l’année d’entrée à l’ESBV.

Des bénévoles sont également recherchés pour mener à bien ce jubilé. Il suffit de s’annoncer à l’adresse : benevoles150@esbv.info. /tbu