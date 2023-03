La région frappée par de violents orages

Un brusque changement de temps a provoqué lundi soir de violents orages accompagnés d'éclairs, de tempêtes et de pluie, en particulier dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse. Des coupures de courant et des perturbations du trafic ont parfois eu lieu. Des rafales ont atteint 124 km/h à Delémont et 119 km/h à Cressier (NE), a annoncé Meteonews. Plus de 1'200 éclairs avaient été recensés en Suisse mardi matin à 4h.





Des pannes à Evilard et Orvin

De nombreuses communes ont subi des coupures de courant. Selon les BKW, les régions au nord de Bienne et à l'ouest de Moutier ont été touchées. A 5h mardi matin, la situation était quasiment rétablie, a confirmé à RJB le service de piquet de BKW. Le secteur d'Orvin a été particulièrement touché, la ligne s'étant effondrée sur près d'un kilomètre. Un raccordement provisoire a été mis en place. Le village d'Evilard a également subi les affres de la tempête, tout comme celui de Plagne. A Tramelan, des quartiers ont été momentanément privés de courant. Les dégâts ont principalement été causés par des chutes d'arbres, indique BKW.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Le Noirmont et Saignelégier. Des incidents dus aux intempéries ont également été constatés sur la ligne Soleure-Moutier. ATS-oza