Un projet pilote pour garantir un service d’urgence médicale les week-ends

Les médecins titulaires doivent participer à un service d’urgence ambulatoire selon la loi sur la santé publique du canton de Berne. Or la pénurie de médecins généralistes limite l’accès aux soins d’urgence, explique le communiqué de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration paru ce mardi. Cette dernière s’est associée à la société des médecins du canton de Berne et aux hôpitaux Frutigen Meiringen Interlaken AG pour mettre en place un projet visant à élaborer des solutions dans ce domaine. Un groupe de travail a été créé.

Un soutien financier, la mise à disposition d’une salle de garde et d’équipements et une garde centralisée devraient permettre de pérenniser une solution de rechange pour la prise en charge du service d’intervention durant les week-ends et les jours fériés. Néanmoins, ce projet n’a pas vocation à remplacer les services d’urgence existants /comm-jad