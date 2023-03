La région voit l’avenir en grand

La région affine ses objectifs pour les quatre prochaines années. Jura bernois.Bienne a présenté ce mercredi son programme de promotion pour la période 2024-2027. Cinq pôles de compétences et 24 projets pour améliorer l’attractivité de la région sont dans le viseur de l’association de communes. Celle-ci entend notamment mettre l’accent sur le développement de la Fondation Grand Chasseral à Sonceboz, l’Espace découverte Energie pour les énergies renouvelables, le Sikypark à Crémines, la culture et les formations durables à Bellelay ainsi que sur la création d’un pôle pour la paix et les réparations de guerre.

Les priorités de l’ancien programme, à savoir le tourisme, l’industrie et l’innovation demeurent, souligne le directeur de Jura bernois.Bienne André Rothenbühler. Mais il sera aussi question de durabilité, de numérisation et d’économie locale intégrant l’économie circulaire, ajoute-t-il.