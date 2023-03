La viande tranchée pas toujours très hygiénique en 2022

Une nouvelle législation bien respectée

Depuis le 1er janvier 2021, la vente de produits phytosanitaires aux particuliers est répartie en deux catégories : ceux destinés à un usage professionnel et ceux destinés à un usage non professionnel. Ainsi, les produits destinés à un usage strictement professionnel ne doivent plus être vendus à des particuliers. Le canton de Berne a réalisé des analyses sur 775 produits, vendus par des magasins de bricolage et de loisirs, des jardineries et des fleuristes. Il en ressort que 94% d’entre eux étaient conformes. Seuls 17 produits destinés à un usage professionnel ont été remis à des privés. Dans l’ensemble, la nouvelle réglementation a donc bien été mise en œuvre par les magasins spécialisés, bien qu’elle ne semble que peu connue dans les jardineries. Le Laboratoire cantonal a informé les entreprises concernées par ces contestations de leurs obligations et a déjà annoncé qu’il procèdera à de nouveaux contrôles aléatoires en 2023. /comm-lyg