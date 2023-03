Nouveau prix du bilinguisme dans la culture

Un nouveau prix pour le bilinguisme. Le Canton de Berne annonce ce jeudi que pour la première fois cette année, il décernera un « Prix du bilinguisme dans la culture ». Cette distinction est dotée de 20'000 francs et viendra récompenser les acteurs professionnels et les institutions qui abordent le bilinguisme sous divers angles et répondent à plusieurs critères. Leur travail doit permettre la rencontre et l’échange entre les deux cultures, leur création artistique doit avoir pour thème le bilinguisme et leur quotidien doit être marqué par le bilinguisme. Ces acteurs et institutions doivent également servir d’intermédiaire entre les deux cultures linguistiques et donner de la visibilité au bilinguisme dans le canton de Berne.

Dès ce jeudi et jusqu’au 15 mai, la population bernoise peut participer à la procédure de nomination des candidats à ce prix. Les propositions peuvent être soumises en ligne et doivent être accompagnées d’une brève explication. Un jury, composé de membres de différents domaines, évaluera les nominations et proposera un nom à la Direction de l’instruction publique et de la culture, qui désignera ensuite le lauréat cet automne, dans le cadre de la cérémonie du Prix de la culture du canton de Berne. /comm-lyg