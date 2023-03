Un jumelage avec une ville ukrainienne ?

Bienne et Nidau doivent marquer leur solidarité envers l’Ukraine. C’est l’avis des législatifs des deux communes qui entendent demander un jumelage avec une ville du pays en guerre depuis plus d’une année. Des postulats en ce sens seront déposés lors des séances des conseils de ville, jeudi soir à la Neuveville, et mercredi prochain à Bienne. Cette démarche commune vise à donner un signal clair de solidarité. La forme concrète du partenariat devrait être examinée. Compte tenu des moyens financiers limités de Bienne et Nidau, l’implication d’acteurs civils et du commerce semble raisonnable, notent les élus porteurs du projet dans un communiqué. /nme