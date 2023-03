Bienne présente des comptes équilibrés

La Ville de Bienne présente un « résultat réjouissant ». Les autorités de la cité seelandaise ont présenté ce vendredi des comptes 2022 à l’équilibre. Dans le détail, l’exercice comptable 2022 boucle sur des charges de 445,55 millions de francs, tandis que les revenus ont atteint 445,56 millions. Le compte global de la Ville présente un excédent de revenus de 2,1 millions de francs.

Les autorités expliquent ces résultats par des prévisions « trop prudentes » concernant les revenus fiscaux des personnes physiques, 6,9 millions de plus que budgété, et des personnes morales avec environ 20 millions de plus que projeté. Etabli durant le premier semestre 2021, le budget tablait sur un lent redressement de l’économie à la suite de la pandémie de Covid-19. Cependant, si ces revenus fiscaux ont eu un impact positif en 2022, ils pourraient avoir des conséquences négatives pour les années à venir, prévient la Ville qui prévoit de constituer une provision de 9 millions de francs.





Autofinancement insuffisant

L’endettement ayant moins augmenté que prévu, ces comptes 2022 amènent « une légère et brève détente au niveau des finances municipales ». Cependant, le résultat du financement reste trop bas et les autorités comptent sur les effets du programme d’économies « Substance 2030 » pour stabiliser la situation à long terme. Pour la Ville, l’ « excédent de 11,57 millions de francs (…) doit être conservé, afin de poursuivre les investissements nécessaires au maintien de la valeur des infrastructures municipales et d’atteindre les objectifs climatiques que la Ville s’est fixés ». En 2022, les investissements nets ont atteint 29,4 millions de francs, soit 11,1 millions de moins que ce qui était budgété. /comm-gtr