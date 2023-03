La langue de Molière s'invite au Conseil de ville de Nidau

Le français a fait sa place au Conseil de ville de Nidau. Jeudi soir, les élus du législatif communal ont tenu leur première séance de l'année. Une séance qui a été dirigée pour la première fois dans la langue de Molière. Pauline Pauli a accédé à la présidence depuis le début d'année. Au moment de son élection en décembre dernier, l'élue du Parti radical romand avait annoncé son intention de présider les débats dans sa langue. Et elle a tenu parole jeudi soir. Avant de franchir ce pas, Pauline Pauli reconnait avoir ressenti un mélange d'appréhension et d'excitation. Mais au final, tout s'est bien passé : « Des collègues sont venus vers moi pour me féliciter pour cette première et pour me dire, avec un clin d’œil, qu’ils avaient tout compris », explique-t-elle vendredi dans La Matinale. /amo