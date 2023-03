La police cantonale en mode prévention

La police cantonale bernoise est en mode prévention. Deux thématiques sont abordées dans des communiqués diffusés ce vendredi. Le premier avertit sur les vols dans les véhicules, en pleine recrudescence dans le canton. Plus de 200 cas ont été annoncés ces trente derniers jours, introductions clandestines ou vols par effraction. Dans la plupart des cas, les véhicules n’étaient pas verrouillés. La police appelle donc à la prudence et suggère quelques mesures simples : bien fermer sa voiture évidemment, et surtout éviter d’y laisser des objets de valeur.





Faux policiers à l'oeuvre

La deuxième prévention concerne les appels téléphoniques frauduleux. Là encore, les cas se multiplient selon la police. Un homme a d'ailleurs été interpellé récemment dans le canton pour escroquerie sous la forme de faux policier. Les arnaqueurs parviennent parfois à leurs fins : rien que la semaine dernière, une femme s’est vue dépouiller de 65'000 francs en objets de valeur. Un homme a lui remis 45'000 francs en liquide à un inconnu qui feintait une situation urgente de détresse en se faisant passer pour un proche. Là encore, quelques mesures pour éviter la catastrophe : méfiance, vérification des informations, aucun versement à un inconnu, et dans le doute, toujours signaler l’appel frauduleux à la police au 117 ou au 112. /comm-oza