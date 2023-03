Les vaches retrouvent le ring d’Arc Jurassien Expo

Pour sa 24e édition, Arc Jurassien Expo a invité des éleveurs vaudois qui présenteront 10 vaches Montbéliardes. Une race « que l’on trouve passablement en Ajoie et dans le Nord Vaudois », indique Roger Grossniklaus. D’autres genres de bovins comme la Holstein, la Jersey ou encore la Brown Swiss tenteront de décrocher le titre de championne suprême « race mixte » et « race laitière ». Les vaches âgées ayant produit 50'000 kg de lait dans leur vie concourront dans la catégorie « longévité ». La relève est aussi mise en lumière avec le concours des enfants. Une vingtaine de futurs éleveurs et éleveuses défileront avec leur veau. « C’est vraiment un grand moment de la journée où les enfants peuvent présenter un de leurs veaux et sont déguisés. C’est un peu une Ecole des fans de l’Arc Jurassien Expo », sourit Roger Grossniklaus. Vous retrouvez le programme complet sur le site de la manifestation. /nmy